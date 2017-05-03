Мадат Гулиев: В Азербайджане будет полностью обеспечена безопасность IV Игр исламской солидарности

2017-05-03 14:02 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Безопасность IV Игр исламской солидарности в Азербайджане будет обеспечена в полном объеме, сказал в среду журналистам глава Службы государственной безопасности Азербайджана Мадат Гулиев.

Подчеркнув, что Игры исламской солидарности являются мероприятием государственного масштаба, Мадат Гулиев отметил: "Это очень важное мероприятие для нашего государства. Как вы знаете, этот год Президент Азербайджана объявил "Годом исламской солидарности" и в рамках этого события в Азербайджане будут проведены Игры исламской солидарности. Естественно, что безопасность этого мероприятия будет полностью обеспечена".

IV Игры исламской солидарности Баку-2017 - интересное мультиспортивное мероприятие, объединяющее исламский мир, которое пройдет 12-22 мая 2017 года.

Спортсмены, прибывающие из стран мусульманского мира, в течение 10 дней будут представлять свои страны на расположенных в Баку 17 современных спортивных площадках по 20 видам спорта в 23 категориях (легкая атлетика и пара-атлетика, водные виды спорта – прыжки в воду, водные виды спорта – плавание, водные виды спорта – ватерполо, баскетбол 3х3, футбол, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, ушу, настольный теннис, дзюдо и дзюдо для спортсменов с ослабленным зрением, греко-римская борьба, вольная борьба, стрельба, каратэ, тхэквондо, тяжелая атлетика).

Решение о проведении Игр исламской солидарности в столице Азербайджана - Баку было принято в июле 2013 года на Генеральной ассамблее Спортивной федерации исламской солидарности (СФИС) в Джидде.

(Автор: Эльчин Мехтиев)