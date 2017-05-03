Yurtdışı yerleşik milyoner sayısı 10 bine dayandı

2017-05-03 13:17 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan yurtdışı yerleşik mudi sayısı mart sonu itibarıyla 10 bine yaklaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 2010 yılında hesabında 1 milyon lira ve üzeri mevduat olan yurtdışı yerleşik mudi sayısı bin 49, bu kişilerin hesaplarındaki para miktarı da 8 milyar 670 milyon lira olarak gerçekleşti.



Yurtdışı yerleşik mudi sayısı 2011'de bin 499'a, bu milyonerlerin bankalardaki parası da 16 milyar 430 milyon lira oldu. Yurtdışı yerleşik mudi sayısı 2012'de 2 bin 308'e, 2013'te 3 bin 652'ye, 2014'te 4 bin 188 ve 2015'te 5 bin 489'a ulaşırken, bu milyonerlerin bankalardaki parası da 2012'de 18 milyar 634 milyon lira, 2013'te 34 milyar 270 milyon lira, 2014'te 39 milyar 38 milyon lira ve 2015'te 55 milyar 333 milyon lira olarak hesaplandı.



Geçen yılın sonunda sayısı 7 bin 32 olarak kaydedilen yurtdışı yerleşik milyonerlerin, bankalardaki parası da 59 milyar 829 milyon lira oldu.

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BDDK verilerine göre, yurtdışı yerleşik mudi sayısı bu yılın ilk 3 ayında 2 bin 325 kişi daha arttı. Mart sonu itibarıyla 9 bin 357'ye ulaşan yurtdışındaki milyonerlerin hesaplarındaki para miktarı da 64 milyar 670 milyon lira olarak hesaplandı.



Yurtdışı yerleşik mudilerin bankadaki 64 milyar 670 milyon lirasının 6 milyar 26 milyon lirası yerel para, 58 milyar 371 milyon lirası yabancı para, 273 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.