Aras Kargo'nun hisseleri satılıyor

2017-05-03 13:18 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Türk kargo devi Aras Kargo, hisselerinin büyük bir bölümünü Avusturyalı ortak Austrian Post'a satıyor

Türkiye'nin en büyük kargo firmalarından biri olan Aras Kargo'da çoğunluk hisse Avusturyalı ortak Austrian Post'a geçiyor. Rekabet Kurulu'na yapılan bildirime göre, Austrian Post şirkette yüzde 75 paya sahip olacak, ailenin hisseleri ise yüzde 25'e inecek.

Aras Kargo'da bir süreden bu yana Avusturyalı ortak ile devam eden sıkıntılı süreçte yeni bir gelişme yaşandı. 2013 yılında Aras Kargo'nun yüzde 25'ini satın alarak şirkete ortak olan Avusturyalı Austrian Post, şirketin yüzde 50 oranındaki hissesini daha alarak payını yüzde 75'e çıkaracak ve böylece çoğunluk hisseye sahip olacak. Aras Ailesi'nin payı ise yüzde 25'e inecek.

Konu ile ilgili bildirim Rekabet Kurulu'na gönderildi ve Kurul'un internet sitesinde "Post 206 Beteiligungs GmbH'nin Aras Kargo Yurt içi Yurt Dışı Taşımacılık A.Ş'nin %50 hissesinin Evrim Zuhal Aras, Barış Baran Aras, Meral Aras'tan devralması işlemi" ifadesi ile yer aldı.

Anlaşmanın kesinlik kazanması Rekabet Kurulu onayının ardından olacak.

Austrian Post, 2013 yılında Aras Kargo'nun yüzde 25'lik hissesi için 125 milyon TL ödemişti. Ancak geçtiğimiz yıl iki ortak arasında çeşitli sorunlar baş göstermiş ve bu durum basına da yansımıştı.

Aras Kargo'nun CEO'su Evrim Aras, o dönem yaptığı açıklamada, Austrian Post'un şirketinden tamamen çekilmesini istediğini belirtmiş ve sattıkları yüzde 25 hisseyi geri istediklerini kaydetmişti.

Avusturyalı şirket tarafından Haziran ayında yapılan açıklamada ise şirketin 2013 yılından bu yana elinde olan hisselere ilaven yüzde 50'lik hisse alımı daha yapma ihtimalini değerlendirdiği belirtilmiş fakat bu Aras Kargo tarafından reddedilmişti.

Ancak gelinen noktada Avusturyalı şirketin dediği oldu ve Aras Kargo'daki payını yüzde 75'e çıkardı.

İKİ HAFTA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Öte yandan Austrian Post Denetim Kurulu adına Başkan tarafından 20 Nisan tarihinde yapılan açıklamada, 'Türkiye'deki zorlu siyasi koşullar bu ülkede iş yapmayı gözden geçirmemize neden olabilir' denilmişti.

Söz konusu açıklamanın üzerinden henüz iki hafta bile geçmemişken, Avusturyalı şirket Aras Kargo'da çoğunluk hisseyi satın almak için başvuruda bulunmuş oldu.