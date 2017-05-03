В Баку проведена конференция «Гейдар Алиев – первый азербайджанский генерал органов государственной безопасности»

2017-05-03 13:49 | www.apa.az | 2

В Баку проведена конференция на тему «Гейдар Алиев – первый азербайджанский генерал органов государственной безопасности».

Как сообщает АПА, выступивший на конференции начальник Службы государственной безопасности, генерал-лейтенант Мадат Гулиев сказал, что 25 лет своей жизни Гейдар Алиев служил в органах госбезопасности.

«Поэтому проведение этого мероприятия не является случайным. Общенациональный лидер Гейдар Алиев во все периоды, когда он находился у власти, держал в центре внимания вопрос развития органов спецслужб, придавал большое значение формированию этих органов. Когда Гейдар Алиев находился у власти в советский период он обращал особое внимание на подготовку национальных кадров для Азербайджана. Гейдар Алиев воспрепятствовал попытке передачи наших земель Армении и создал широкие условия для использования нашего национального языка на официальных мероприятиях. В советский период Гейдар Алиев спас многих представителей интеллигенции от преследования и ареста за национальные идеи», - подчеркнул начальник СГБ.

М.Гулиев сказал, что оперативный опыт Гейдара Алиев в органах безопасности и сегодня изучается и прививается личному составу: «После повторного прихода к власти общенациональный лидер спас Азербайджан от угрозы раскола и уничтожения».

Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов в своем выступлении заявил, что продолжают развиваться идеи, политическое наследие, школа государственности общенационального лидера Гейдара Алиева, а также независимый и демократический Азербайджан, за который он боролся и уберег его от больших трагедий, политического, социально-экономического и психологического кризиса. Азербайджан добивается новых успехов, а азербайджанский народ живет в условиях безопасности и благополучия.

«Именно в 1970-80 годах, когда Гейдар Алиев управлял республикой, уделялось особое внимание воспитанию азербайджанских военных кадров. Благодаря открытию военного лицея имени Джамшида Нахичеванского в рядах советской армии возросло число азербайджанских офицеров. В последующем эти офицеры сыграли большую роль в строительстве национальной армии.

Али Гасанов с сожалением отметил: «Несколько лет назад некоторые находящиеся среди вас «генералы» из органов государственной безопасности вместо того, чтобы продолжать прекрасные традиции и идеологию общенационального лидера, своими недостойными поступками нанесли такой удар по имиджу органов национальной безопасности Азербайджана, который не могли нанести специально обученные антиазербайджанские силы. Знаете, почему это так произошло? Потому что в сердцах подобных лиц не было присущих общенациональному лидеру профессионализма и интеллигентности, их интеллект и моральные качества не подходили для того, чтобы быть генералами такого органа. Гейдар Алиев был генералом, который родился в простой рабочей семье и поднялся до элиты органов безопасности СССР. Он был полностью привязан к нации, народу и государству. Однако некоторые порочащие систему безопасности Азербайджана бывшие ваши соратники, хоть и родились в интеллигентных семьях, не смогли стать ни профессиональными чекистами, ни встать в один ряд с национальной интеллигенцией».

Помощник президента отметил, что после второго прихода Гейдара Алиева к власти он с заботой отнесся к деятельности органов безопасности. Наряду с техническим обеспечением этих структур, сохранением профессиональных кадров, сформированных в советский период, вопрос созревания нового молодого поколения чекистов также всегда находился в центре его внимания: «Проводимая общенациональным лидером политика в соответствии с новыми требованиями была успешно продолжена после прихода к власти президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Распоряжением господина президента была разработана и принята национальная концепция безопасности страны. Концепция была разработана для определения целей, принципов и подходов политики, направленной на защиту независимости, территориальной целостности, конституционного строя государства, национальных интересов народа и страны от внутренних и внешних угроз. Она предполагает развитие системы безопасности до уровня, отвечающего вызовам XXI века. В этом направлении была создана необходимая правовая база, техническое обеспечение и работа по подготовке кадров были приведены в соответствие с новыми требованиями. Проведение в системе безопасности реформ, соответствующих требованиям современного периода также находится в центре внимания руководства страны».

Мероприятие продолжилось выступлениями.