Начальник СГБ: «Во время Исламиады безопасность будет обеспечена»
2017-05-03 13:58 | www.apa.az | 2
«Азербайджанцы живут в условиях безопасности и мира. Несомненно, правоохранительные органы, СГБ делают все возможное, чтобы обеспечить мир».
Как сообщает АПА, об этом заявил начальник Службы госбезопасности, генерал-лейтенант Мадат Гулиев.
По его словам, Игры Исламской солидарности являются важным мероприятием: «Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил текущий год «Годом исламской солидарности». В рамках этого, соревнования пройдут в Азербайджане. Естественно будет обеспечена безопасность».