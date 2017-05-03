Начальник СГБ: «Во время Исламиады безопасность будет обеспечена»

2017-05-03 13:58 | www.apa.az | 2

«Азербайджанцы живут в условиях безопасности и мира. Несомненно, правоохранительные органы, СГБ делают все возможное, чтобы обеспечить мир».

Как сообщает АПА, об этом заявил начальник Службы госбезопасности, генерал-лейтенант Мадат Гулиев.

По его словам, Игры Исламской солидарности являются важным мероприятием: «Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил текущий год «Годом исламской солидарности». В рамках этого, соревнования пройдут в Азербайджане. Естественно будет обеспечена безопасность».