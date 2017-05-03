Нокаутировавший судью футболист дисквалифицирован на 4,5 года – ВИДЕО

2017-05-03 12:29 | www.oxu.az | 2

Форвард Марко Гонсалвеш, выступающий за клуб четвертого португальского дивизиона «Канелаш», дисквалифицирован на 4,5 года за нападение на судью в апрельском матче чемпионата. Рефери показал Гонсалвешу красную карточку за удар соперника, но тот схватил арбитра и нокаутировал его коленом.

Как сообщает со ссылкой на lenta.ru, дисциплинарная комиссия португальской футбольной федерации отстранила игрока на четыре года за нападение на судью, добавив к сроку два месяца за оскорбления и угрозы и еще три месяца за нападение на соперника. «Канелаш» расторг контракт с форвардом. Судья получил перелом носа.

И.Н.