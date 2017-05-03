Баку входит в топ-5 городов, выбранных россиянами
2017-05-03 12:33 | www.oxu.az | 2
Аналитическое агентство ТурСтат определило самые популярные у российских туристов города СНГ и ближнего зарубежья для путешествий в первую декаду мая 2017 года. 1 мая и с 6 по 9 мая 2017 года в России праздничные выходные дни.
Как передает Oxu.Az, рейтинг составлен на основе анализа данных систем онлайн-бронирования отелей.
В топ-10 городов СНГ и ближнего зарубежья, популярных у российских туристов в 2017 году, входят Минск, Тбилиси, Алматы, Баку, Астана, Ереван, Киев, Ташкент, Бишкек и Кишинев.
10 самых популярных у российских туристов городов СНГ:
Минск (Беларусь)
Тбилиси (Грузия)
Алматы (Казахстан)
Баку (Азербайджан)
Астана (Казахстан)
Ереван (Армения)
Киев (Украина)
Ташкент (Узбекистан)
Бишкек (Киргизия)