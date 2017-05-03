Хошгедем Мехтиева рассказала об участии в проекте "Ты супер!" (ФОТО)

2017-05-03 14:11 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Среди огромного количества телевизионных шоу, проект телеканала НТВ "Ты супер!" является самым уникальным, об этом сказал сегодня на пресс-конференции, посвященной участию в конкурсе представительницы Азербайджана 12-летней Хошгедем Мехтиевой, заслуженный артист Азербайджана, продюсер Мурад Дадашов, сообщает Trend Life.

"Несмотря на то, что формат проекта достаточно известный, но отличие конкурса "Ты супер!" в том, что он представляет возможность выступить, продемонстрировать талант, заявить о себе детям, которые лишены теплоты семейного комфорта, родительской опеки", - сказал продюсер.

Мурад Дадашов отметил, что счастлив участием двух наших девочек - Парвана Алджанова и Хошгедем Мехтиева в проекте российского телеканала.

"Это их праздник, но за ним стоит большая работа, репетиции. Они оказались на профессиональной площадке, за их выступлением следило жюри и огромное количество зрителей - это большая нагрузка", - добавил он.

По словам координатора проекта в Азербайджане Камиллы Алиевой, в дальнейшем планируется участие Хошгедем Мехтиевой в мастер–классах по актерскому мастерству и вокалу, будут организованы встречи с известными артистами.

Педагог Хошгедем Мятянат Гасанова, подчеркнула, что очень гордится своей подопечной.

"Хошгедем испытала очень много положительных эмоций, особенно на большой сцене, во-первых - это территория живого звука, было очень много талантливых участников, с которыми она подружилась. Конечно, на здоровье Хошгедем повлияла смена климата, она попала в больницу, но мы со всем справились. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто поддерживал Хошгедем и Парвану, в их адрес было сказано очень много добрых слов. Особую признательность выражаем нашему соотечественнику в России, известному певцу и композитору Эмину Агаларову", - сказала Гасанова.

Хошгедем Мехтиева в свою очередь рассказала о самых запоминающихся моментах участия в проекте.

"В ходе первого тура сильно переживала, и когда прошла в следующий этап сильно обрадовалась, не могла поверить. Очень хочу продолжать выступать, сейчас занимаюсь вокалом. И даже думаю принять участие в проекте "Ты супер!" еще раз", - поделилась она.

Мятянат Гасанова также отметила, что сестры и брат Хошгедем также обладают музыкальными способностями.

"Девочки занимаются вокалом, брат обучаются игре на нагаре. Они получают огромное удовольствие от занятий музыкой", - сказала она.

Отметим, что в одиннадцать лет Хошгедем Мехтиеву, ее трех сестер и брата определили в интернат сначала в Балакенском районе Азербайджана, а затем перевели на попечительство "Детской деревни SOS" в городе Гянджа. Здесь у Хошгедем начался новый этап в жизни.

(Автор: Джани Бабаева)