Купи билет AZAL - посади дерево

2017-05-03 14:26 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - «Азербайджанские Авиалинии» объявляют о старте специального экологического проекта, направленного на озеленение города Баку и заботу о сохранении окружающей среды.

Как говорится в сообщении AZAL, распространенном в среду, с 3 по 10 мая 2017 года за каждый проданный авиабилет по направлениям AZAL и AZALJET авиакомпания посадит по одному дереву.

В рамках проекта, на близлежащей к международному аэропорту Гейдар Алиев территории будет проведена специальная акция по посадке саженцев.

"Подобной акцией «Азербайджанские Авиалинии» еще раз обращают внимание на актуальную проблему вырубки лесов и зеленых насаждений, что в свою очередь неблагоприятно сказывается на экологии нашей страны и планеты в целом", - говорится в сообщении.