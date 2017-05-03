Rusya ve Türkiye ile ortak silah üretimi konusunda işbirliğini görüşüyor

2017-05-03 14:32 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Pazarlama Dairesi Başkanı Vladimir Gonçarov, Türkiye ile çok sayıda silah üretimi projesi hakkında görüştüklerini söyledi.

Rosoboroneskport’un internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Gonçarov “Türkiye Savunma Bakanlığı birçok askeri teçhizatla ilgileniyor, özellikle de farklı menzillerdeki savunma sistemleriyle. Ayrıca Türk partnerlerimizle ortak silah geliştirme ve üretme konusunda teknolojik anlamda işbirliği yapmaya yönelik projeleri görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.

Gonçarov, Rosoboroneksport’un 2016 yılının sonundan bu yana Türkiye ile silah ve askeri teçhizat sevkiyatı konusunda aktif görüşmeler gerçekleştirdiğini, bu anlamda ikili ilişkilerin de geliştiğini vurguladı.

Öte yandan Rosoboroneksport’un İstanbul’da 9-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda Rusya bölümünün organizatörü olduğu belirtilen açıklamada, Türkiye’deki müşterilerin fuarda S-400 hava savunma sistemi, Tor-M2KM, Pantsir-S1 ve İgla-S gibi sistemlerle ve MiG-29M2 hava aracıyla ilgilenmesinin beklendiği de kaydedildi.

IDEF-2017’ye Rusya’dan Rosoboroneksport ve Almaz-Antey katılacak.