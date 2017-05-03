Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Загатале силой 4 балла

2017-05-03 14:12 | www.apa.az | 3

Произошедшее сегодня в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой 4 балла.

Как сообщили АПА в Республиканском Центре сейсмологической службы, землетрясение произошло в 12:53:43 по местному времени в 36 км к северо-востоку от Загаталы на территории Дагестана.

Магнитуда подземных толчков составила 5,2, глубина – 42 км.

Землетрясение ощущалось в Загатале силой 4 балла, а в соседних с ним районах – силой 3 балла.