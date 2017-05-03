Грузия не использовала 500 млн. кубометров газа, полученные от консорциума «Шахдениз» в минувшем году

2017-05-03 14:16 | www.apa.az | 2

С июля в Грузии планируется рост тарифа на газ.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Georgia Online, об этом заявил представитель «Единого национального движения» Отар Сирадзе. По его словам, хотя правящая партия «Грузинская мечта» обещала населению вдвое снизить тарифы, уже который раз повышается тариф газа. «С июля начнут подготавливать нас к повышению роста тарифа, а рост тарифа вызовет также подорожание других жизненно необходимых продуктов».

«Это результат некомпетентности министра энергетики Кахи Каладзе, и неправильной политики правительства «Грузинской мечты». Они не смогли привлечь инвестиции, заключаются договора вопреки интересам государства. Напомню вопрос, связанный с «Газпромом», а также судебные тяжбы с «Интер РАО», «Казтрансгазом». Из-за их четырехлетней вредительской экономической политики мы получили обесцененный лари, и со своей стороны получаем рост тарифов», - заявил Отар Сирадзе.



По его словам, на минувшей неделе парламентский комитет отраслевой экономики и экономической политики рассмотрел годичный отчет Национальной комиссии энергетики и водоснабжения Грузии, где выяснилось, что Грузия в 2016 году потребляла на 6,4% меньше газа по сравнению с 2015 годом.



«Каха Каладзе заявлял, что потребление газа значительно увеличилось, и необходимо было купить дополнительные объемы газа из «Газпрома», что и обусловило оформление антигосударственного договора с «Газпромом». На самом же деле оказалось, что Каха Каладзе лгал, и произошло наоборот. Это как минимум злоупотребление должностным положением с целью оформления желаемого договора, который со своей стороны содержит признаки коррупции. В тот период выступления Кахи Каладзе были настолько паническими, что консорциум «Шахдениз» в минувшем году дополнительно выделил 500 миллионов кубических метров газа, которыми мы и не воспользовались из-за отсутствия необходимости. Это тоже указывает на ложь Каладзе о возросшем потреблении. Мы требуем от правительства пояснить, какие мероприятия проводят для того, чтобы миновать роста тарифов», - заявил Отар Сирадзе.