Путин и Эрдоган на переговорах обсудят "Турецкий поток"

2017-05-03 14:27 | www.trend.az | 2

Вопросы сооружения "Турецкого потока" будут обсуждены в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, следует из материалов к встрече, передает РИА Новости.

"Планируется обсудить вопросы, связанные с сооружением трубопровода "Турецкий поток", — говорится в материалах к встрече.

Россия и Турция 10 октября прошлого года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток", оператором строительства которого является South Stream Transport. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.