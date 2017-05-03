Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

2017-05-03 15:06 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında görüşme Rusya'nın Soçi şehirinde başladı.

Görüşme zamanı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Türkiye'nin Orta Doğu'daki duruma etki yapabileceğini bildirdi.

Erdoğan: "Bugün karşılıklı ilişkileri ele almak ve bölgesel konuları incelemek için büyük fırsat var. Omuzlarımızda büyük sorumluluk var. Eminim ki, atacağımız adımlar bölgenin kaderini değişecek.

Rusya Devlet Başkanı Putin, iki ülke ilişkilerinin özel konuma geldiğini ve tamamen eski düzeye denmekte olduğunu ifade etti.

Putin: "Davetimizi kırmayıp Soçiye geldiğiniz için teşekkür ederiz. İlişkilerimiz tam olarak anlaştığımız şekilde devam ediyor.Çalışma ortamında bir araya geldiğimiz bu görüşmede ikili konular ve Suriye başta olmak üzere güncel konuları görüşmek üzere imkan yakalamaktan memnunum.Sizinle görüşme trafiğimiz, Türk-Rus ilişkilerin tam normalleşme süresini tamamladıktan sonra çok özel bir karaktere sahip olduğunu bir kez daha vurgulamaktadır. Rusya'ya hoşgeldiniz Sayın Cumhurbaşkanı... Türkiye'yi referandum sonuçları nedeni ile bir kez daha kutlamak istiyorum. Türkiye'deki iç siyasi durumun daha ileri gitmesi Türk-Rus ilişkilerinin gelişmesine olumlu etki oluşturacak.

Çünkü sizinle beraber alacağımız kararların büyük bölümü stratejik öneme sahip olduğundan meclislerimizce de onaylanması gerekiyor." dedi.