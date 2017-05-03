Посол Великобритании провела встречу с представителями медиа

2017-05-03 14:34 | www.apa.az | 2

Посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс по случаю Всемирного дня свободы печати провела встречу с главами и представителями медиа.

Как сообщает АПА, выступившая на мероприятии посол сказала, что в 1993 году Генассамблеей ООН 3 мая был объявлен Всемирным днем свободы печати. Посол отметила, что Азербайджан активный член UNESCO. К.Крофтс также напомнила, что на должность генсекретаря организации была выдвинута кандидатура посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу.

Дипломат сказала, что сегодня жизненно важно усилить свободную, качественную журналистику.

На мероприятии также выступили представители медиа и рассказали о важности свободы прессы.