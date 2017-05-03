Филиал "Гарадаг" Международного банка Азербайджана переехал на новый адрес (ФОТО)

2017-05-03 14:34 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА) представил клиентам обновленный офис филиала "Гарадаг". Как говорится в сообщении банка, распространенном в среду, филиал отныне будет действовать по адресу город Баку, Сабаильский район, ул. Гурбана Аббасова, 29 – в бизнес-центре “Sahil”. В филиале, оборудованном современными банковскими технологиями, созданы все условия для качественного обслуживания клиентов.

Обновление офисов обслуживания в соответствии с новой концепцией проводится в рамках проекта трансформации филиальной сети, проводимой банком. Ранее МБА открыл в рамках новой концепции офис обслуживания частных клиентов. Этот процесс поэтапно охватит и другие филиалы и отделения банка. В рамках проекта предусматривается упрощение процесса обслуживания клиентов в филиалах банка, ускорение и повышение эффективности обмена данными, сокращение очередей и тем самым повышения уровня удовлетворенности клиентов.

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, а также позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937.