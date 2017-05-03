Уволены директора организаций по охране и восстановлению леса четырех районов Азербайджана

2017-05-03 16:00 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЭПР, во время проведенного в организациях по охране и восстановлению леса в Масаллинском, Загатальском, Огузском, Шабранском, Габалинском и Гусарском районах расследования было установлено, что в этих структурах был допущен ряд ошибок.

За неудовлетворительную организацию охраны лесов, невыполнение взятых по трудовому соглашению обязательств, слабый контроль за деятельностью сотрудников, нарушение экологического законодательства на служебных участках директора организаций по охране и восстановлению леса Загатальского, Габалинского, Масаллинского и Гусарского районов были отстранены от занимаемых должностей, в отношении директоров организаций по охране и восстановлению леса Шабранского и Огузского районов были приняты серьезные дисциплинарные меры.

Некоторые лесники, их помощники и сторожа организаций в Масаллы, Загатале, Огузе, Шабране, Габале и Гусаре были уволены, другим ответственным лицам был объявлен строгий выговор.

Сейчас принимаются меры по восстановлению нанесенного лесу ущерба и даче правовой оценки деятельности ответственных лиц.

Отметим, в соответствии с рабочим планом Департамента развития лесов МЭПР, проверки будут проводиться постоянно в течение года.