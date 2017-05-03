Британия отказалась платить 100 миллиардов евро за выход из ЕС

2017-05-03 13:00 | www.oxu.az | 2

Великобритания не будет платить 100 миллиардов евро за Brexit.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил министр по выходу королевства из Европейского союза Дэвид Дэвис.

«Нам нужно подробно обсудить, каковы наши права и обязанности», - пояснил он. Министр также отметил, что пока британское правительство не получило от Брюсселя информации о том, какую конкретно сумму нужно заплатить за выход из ЕС.

The Financial Times ранее написала, что Франция и Германия настаивают на сумме в 100 миллиардов евро.

Н.O.