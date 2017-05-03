Актер из сериала «Интерны» умер в Москве

2017-05-03 13:10 | www.oxu.az | 2

Актер Казимир Лиске, снимавшийся в сериале «Интерны», скончался в Москве.

Как передает Oxu.Az, oб этом ТАСС сообщила агент артиста Рэйчел Якубович.

«Казимир скончался сегодня в 04:00 мск, он выпал из окна, после чего умер в больнице», - сказала собеседница агентства, не уточнив подробности случившегося.

Актер родился в 1982 году в США. Помимо сериала «Интерны» он снялся в фильмах «Иван Грозный», «Столица греха», «Уходящая натура».

A.C.

