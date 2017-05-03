Россия и Турция способны повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке - Эрдоган

2017-05-03 14:50 | www.trend.az | 3

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что совместные шаги России и Турции способны повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке, передает РИА Новости.

"Сегодня у нас есть очень хорошая возможность обсудить отношения как в двустороннем формате, так и региональные вопросы сможем рассмотреть. На наших плечах лежит очень серьезная работа, очень большая ответственность. И я уверен, что те шаги, которые мы делаем вместе, поменяют судьбу всего региона", — сказал Эрдоган.