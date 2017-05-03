Сотрудникам МЧС вручены нагрудные знаки и медали МЧС России

2017-05-03 16:04 | www.apa.az | 3

В МЧС была проведена церемония вручения группе сотрудников министерства нагрудных знаков и медалей МЧС России.

Как сообщили АПА в пресс-службе МЧС, за сотрудничество в сфере гражданской обороны, защиту территорий и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, заслуги в сфере обеспечения пожарной безопасности приказом министра по чрезвычайным ситуациям России Владимира Пучкова сотрудники МЧС Азербайджана – Зия Гаджылы, Сабир Ахмедов, Хаджар Талыбова и Сабир Гусейнов были награждены медалью МЧС России «За содружество во имя спасения», а Фарид Аббасов – нагрудным знаком «За заслуги».

Вручивший награды чрезвычайный и полномочный посол России в Азербайджане Владимир Дорохин сказал, что между министерствами по чрезвычайным ситуациям двух стран существует тесное сотрудничество, а награжденные сотрудники в свою очередь также внесли свой вклад в укрепление этих связей.

Замминистра министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, генерал-лейтенант медицинской службы Фаиг Тагизаде поблагодарил министра по чрезвычайным ситуациям России В. Пучкова за высокую оценку работы сотрудников МЧС. Он выразил уверенность, что сотрудничество между министерствами двух дружественных стран будет расширяться и впредь.