Эрдоган призвал Путина снять все торговые ограничения

2017-05-03 13:40 | www.oxu.az | 2

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган считает необходимым, чтобы Россия сняла торговые санкции в отношении Турции в целях окончательной нормализации отношений.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в Анкаре перед вылетом в Сочи, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Если мы хотим достичь торгового оборота в 100 млрд долларов, то нам надо срочно и полностью снять все эти ограничения. Мы хотим, чтобы это произошло, мы с господином Путиным прилагаем большие усилия для решения существующих вопросов и для возвращения отношений на прежний уровень», - сказал он.

Эрдоган назвал «самым большим препятствием» перед эффективным развитием торговых отношений введенные Россией ограничения.

«Эти ограничения являются самым большим препятствием перед успешным развитием нашего экономического сотрудничества с РФ. Ранее наши министры обсуждали тему снятия санкций, я с Путиным буду это обсуждать. Снятие ограничений - самое главное условие для достижения 100 млрд долларов торгового баланса», - сказал он.

Эрдоган отметил, что Турция «стремится сбалансировать торгово-экономическое сотрудничество с РФ" из-за того, что импортно-экспортный баланс все еще в пользу России. Он также добавил, что для эффективного развития отношений "необходимо снять и визовые ограничения».

Н.О.