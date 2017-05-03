Обновлено мобильное приложение е-правительства Азербайджана

2017-05-03 15:14 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Информационно-вычислительный центр министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана обновил мобильное приложение портала е-правительства для устройств работающих под управлением операционной системы iOS, сказали Trend в среду в ИВЦ.

Новая версия приложения позволяет использовать е-услуги в более упрощенном и доступном виде. В раздел е-справок в приложении добавлены пять новых типов справок, среди которых:

- справка об оплате услуг связи в течение года,

- справка о зарегистрированных на имя гражданина транспортных средствах,

- справка о прохождении воинской службы,

- справка о том, что гражданин состоит на воинском учете,

- документ личности моряка.

Кроме того, в приложение интегрированы две услуги министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана (информация о соцстраховании и получение информации об учетном номере страхователя).

В настоящее время в мобильное приложение е-правительства интегрировано 14 электронных услуг и 11 наименований е-справок. В ближайшее время перечисленные новшества будут интегрированы в мобильную версию е-правительства для Android устройств.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev