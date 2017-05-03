Али Гасанов: Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым впервые в политической истории Азербайджана была достигнута национализация органов безопасности (ФОТО)

2017-05-03 15:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку состоялась общереспубликанская конференция на тему «Гейдар Алиев - первый азербайджанский генерал органов государственной безопасности».

Конференция прошла при организации Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, министерства молодежи и спорта, Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана и Центра Гейдара Алиева.

Деятельность общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева оставила неизгладимый след во всех сферах общественно-политической жизни Азербайджана, великий лидер создал большую школу для будущих поколений, сказал, выступая на мероприятии, глава СГБ генерал-лейтенант Мадат Гулиев.

Гулиев отметил, что 25-летний период своей образцовой жизни великий лидер посвятил службе в органах безопасности. «Во все периоды нахождения у власти великий лидер Гейдар Алиев всегда держал в центре внимания развитие органов спецслужб, придавал большое значение их формированию», - сказал он.

Как подчеркнул глава СГБ, в период нахождения у власти великий лидер Гейдар Алиев провел во всех органах политику национализации, уделял особое внимание подготовке для Азербайджана национальных кадров. «В то время силы, которые, наряду с национально-духовными ценностями Азербайджана, пытались вывести из строя и выдающихся личностей, выступили против этого смелого шага Гейдара Алиева. Но, несмотря на это давление, общенациональный лидер в период руководства Комитетом государственной безопасности еще более широко продолжил политику национализации», - сказал он.

Мадат Гулиев отметил, что в годы нахождения у власти в период СССР общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда спасал общественно-политических деятелей, представителей интеллигенции Азербайджана от преследований и давления. «Великий лидер служил цели формирования научного, технического и военного потенциала Азербайджана. Оперативный опыт великого лидера Гейдара Алиева в органах безопасности, его рекомендации и сегодня изучаются и прививаются личному составу», - сказал он.

Гулиев подчеркнул, что великий лидер Гейдар Алиев проводил такую важную деятельность, как предотвращение сдачи азербайджанских земель Армении, использование национального языка на официальных мероприятиях, защита видных деятелей.

«После возвращения к руководству страной общенациональный лидер спас Азербайджан от угрозы раздробления, уничтожения, дал импульс широким реформам, привел в соответствие с требованиями современности деятельность армии, правоохранительных органов и органов безопасности. Роль великого лидера Гейдара Алиева в истории Азербайджана общеизвестна. Все это выдвигает перед нами, наряду с изучением наследия Гейдара Алиева, обязательство по передаче этого наследия молодому поколению», - сказал он.

Выступая на мероприятии, помощник по общественно-политическим вопросам Президента Азербайджана Али Гасанов сказал, что независимый и демократический Азербайджан, являющийся выдающимся творением общенационального лидера Гейдара Алиева, во имя которого он боролся, который он спас от тяжелых трагедий, политического, социально-экономического и морально-психологического кризиса, развивается, достигает новых успехов, народ Азербайджана живет в условиях безопасности и благополучия.

«Несмотря на то, что официально Азербайджан восстановил свою независимость в октябре 1991 года, на самом деле начало этому пути к независимости было положено общенациональным лидером Гейдаром Алиевым еще в 1970-х годах. Именно в те годы Азербайджан, из жившей на дотации союзной республики, превратился в способную полностью обеспечивать себя ведущую республику, была создана почва для экономического суверенитета страны, осуществлена диверсификация азербайджанской экономики, на море была расширена нефтедобыча, на территории страны было сдано в эксплуатацию много заводов. В превращении Азербайджана в один из транспортных центров региона и мира есть роль и созданной в те годы транспортной сети Азербайджана», - сказал Али Гасанов.

Помощник Президента Азербайджана добавил, что в период после избрания Гейдара Алиева в декабре 1982 года членом Политбюро ЦК КПСС, назначения на должность первого заместителя председателя Совета министров СССР, феномен Гейдара Алиева был признан в общесоюзном масштабе.

Али Гасанов отметил, что образец служения Гейдара Алиева Родине и народу считается настоящим примером для каждого из нас, в особенности для молодого поколения.

«Общенациональный лидер также оставил нам в качестве наследия пример настоящего гражданства, настоящего политика, настоящего государственного деятеля в Азербайджане. Его харизматичное лидерство, твердая воля, политическая дальновидность, управленческий талант, умение руководить страной, глобальное мировоззрение наиболее ярко проявились в начале 1990-х годов – в период борьбы Азербайджана за независимость и национальную государственность. В тот период, когда азербайджанский народ стоял перед лицом серьезных и судьбоносных проблем, Гейдар Алиев, благодаря своим беспримерным историческим заслугам в сохранении независимой государственности, национального единства Азербайджана, осуществил миссию по спасению народа от угрозы уничтожения.

Как отметил Али Гасанов, одной из самых больших заслуг общенационального лидера перед азербайджанским народом является то, что впервые в политической истории страны им была достигнута национализация органов безопасности. Постепенно, практическими шагами разрушая образ антинационального карательного аппарата ранее царской «охранки», а затем советских ЧК и НКВД в 20-30-годах, запечатлевшийся в памяти азербайджанцев, он превратил органы безопасности в систему, охраняющую народ, нацию, в которой были сосредоточены представители народа, создал истинный образец системы национальной безопасности. Когда Гейдар Алиев пришел к руководству органами безопасности Азербайджана, то представителей титульной нации – азербайджанцев среди сотрудников там было так мало, что их можно было пересчитать по пальцам одной руки. «Мы, конечно же, не отрицаем труд неазербайджанских кадров, работавших в этой системе и служивших Азербайджану, наоборот, выражаем благодарность за их заслуги. Однако не секрет, что создание в общественном сознании негативного образа системы безопасности, как аппарата репрессий против азербайджанцев было результатом деятельности в 30-40-е годы носителей фамилий, которые сложно даже произнести», - сказал он.

Помощник Президента Азербайджана подчеркнул, что с приходом Гейдара Алиева система безопасности была национализирована, стали выдвигаться грамотные, профессиональные национальные кадры, служба безопасности стала органом, защищающим нацию от угроз, покровительствующим зарождающейся национально-культурной элите народа. Органы безопасности сыграли исключительную роль в формировании и сохранении национальной культурно-политической элиты – лиц, внесших вклад в обретение и сохранение независимости страны, в направлении их деятельности в целесообразное русло. В первую очередь, это результат титанического труда Гейдара Алиева во имя трансформации в соответствии с национальными интересами системы, известной когда-то как карательный аппарат. «Сегодня я вынужден отметить и то, что некоторые «генералы», несколько лет назад сидевшие среди вас, вместо того, чтобы хранить и продолжать эти прекрасные традиции и пример общенационального лидера, нанесли своими недостойными действиями тяжелый удар по имиджу органов национальной безопасности Азербайджана, который не смогли бы нанести специально подготовленные антиазербайджанские силы. Знаете, почему это произошло? Потому что в сердцах подобных лиц не было ни истинного профессионализма, ни истинной интеллигентности, которые были присущи общенациональному лидеру, они не обладали тем интеллектом и духовным миром, которые позволяли бы им быть генералами такого органа. Гейдар Алиев родился в рабочей семье, был генералом, возвысившимся до вершины элиты органов безопасности СССР, и полностью был привязан к своей нации, народу и государству. Однако некоторые ваши бывшие предшественники, дискредитировавшие систему безопасности Азербайджана, несмотря на то, что родились в интеллигентных семьях, не смогли стать ни профессиональными чекистами, ни примкнуть к рядам национальной интеллигенции», - сказал он.

Али Гасанов отметил, что после возвращения к руководству страной Гейдар Алиев с заботой относился к деятельности органов безопасности, в центре его внимания всегда были вопросы технического обеспечения этих структур, воспитание нового молодого персонала, наряду с сохранением сформировавшихся в советский период профессиональных кадров. «Как было отмечено, указом общенационального лидера в 1998 году была учреждена Академия национальной безопасности», - сказал он.

Помощник Президента Азербайджана добавил, что политика, проводившаяся общенациональным лидером, была успешно и в соответствии с новыми требованиями продолжена после прихода к руководству страной Президента Ильхама Алиева. «По указанию Президента Азербайджана была подготовлена и принята концепция национальной безопасности страны. Концепция была подготовлена для определения целей, принципов и подходов политики, направленной на защиту независимости, территориальной целостности, конституционного строя государства, национальных интересов страны и народа от внутренних и внешних угроз, и предусматривает развитие системы безопасности на уровне, отвечающем вызовам XXI века. В этом направлении создана необходимая правовая база, в соответствии с новыми требованиями построена работа по техническому обеспечению и кадровой подготовке. Проведение реформ в системе безопасности в соответствии с требованиями времени, и оздоровление персонала также находятся в центре особого внимания руководства страны. Уверены, что служба национальной безопасности и впредь будет достойно выполнять свои задачи и обязательства во имя сохранения и успешного развития к новым целям являющейся выдающимся творением Гейдара Алиева азербайджанской государственности», - сказал Али Гасанов.

Мероприятие продолжилось выступлениями других участников, посвященными жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)