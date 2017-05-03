Видади Зейналов: «Я выполнил указание руководства» - ОБНОВЛЕНО

2017-05-03 16:22 | www.apa.az | 3

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям после перерыва продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего главы аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова и других.

Как сообщает АПА, на судебном заседании под председательством судьи Афгана Гаджиева Видади Зейналов дал показания. Он сказал, что по показаниям свидетелей ясно, что он не совершал преступных действий: «Как я говорил в своих первых показаниях, я выполнял указания руководства. Но общественности меня представили как преступника. Я даю показания, чтобы не думали, что я боюсь. Многие с нетерпением ждут моего выступления. Я многое могу сказать, но не хочу себя утруждать. Виновника будет мучить совесть. Я не хочу создавать кому-то проблемы. Я не согласен с цифрами, указанными в обвинении. Если в суде есть немного справедливости, они напишут «1+1=2». Если не сделают, все равно спасибо. Очень скоро настоящие виновники будут наказаны. Я и другие находящиеся в заключении ждут наступления этого дня с нетерпением».

В.Зейналов сказал, что участвовал в разработке законов в связи с банком, финансами и казначейством: «Я продал свои дома и потратил деньги на ремонт Экономического университета. Я издал пять учебников. В зарубежных журналах напечатаны мои статьи. Я не был ответственным лицом, ни под одним документом я не подписывался. Моя вина в том, что когда давали дополнительные поручения, я выполнял их. Я запятнал будущее моих детей. За это я извиняюсь перед своим народом и президентом. Пусть Аллах простит мне мои грехи. Во время следствия я хотел возместить нанесенный ущерб, но мне не позволили сделать это.



Я спросил у руководителя следственной группы, почему не арестовывают Ильтимаса Мамедова, который все это заварил и пытался занять место Али Аббасова? Хотя бы пусть ради объективности вызовут его и возьмут показания. Он несколько раз совершал провокации, больше всего денег досталось ему. Он больше виновен в этих событиях. Он трижды умышленно совершил провокации на международных мероприятиях, чтобы добиться увольнения Али Аббасова. Кого боится суд?

В то время мне и моему брату посоветовали покинуть страну. Сказали, что здесь мы можем стать только чабанами или рыбаками, если не поедем – пожалеем. Мы не придали этому значения. Если бы я был виновен, то не переводил бы имущество на имена членов моей семьи, близких людей. Я бы уехал за границу, как и другие. Сейчас же мне не позволяют продать имущество и возместить нанесенный ущерб. Мы просим у суда, чтобы он позволил мне продать мое имущество за цену, определенную экспертами. Если они не согласны и на это, пусть скажут, мы не будем искать покупателей.

Несмотря на то, что в тот период расчеты велись в долларах, в обвинительном акте в качестве валюты был указан манат, а цены были завышены на 25 процентов. Я очень хорошо знаю тех, кто проводит проверки. Не верю, что они по своей воле написали указанную в этом обвинительном акте информацию, суммы, претензии. Министерство финансов знает две вещи – проверка и предъявление счета. Называть настолько «черным белое» нельзя. Читая обвинительный акт, мне пришлось искать не ошибки, а правду. Все это показывает отношение следственного органа к произошедшему».

Сославшись на плохое самочувствие, В. Зейналов попросил сделать перерыв. Заседание было перенесено на 10 мая.

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14:19

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего главы аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова и других.

Как сообщает АПА, на судебном заседании под председательством судьи Афгана Гаджиева представитель Министерства связи и высоких технологий Вюгар Бабаев сказал, что обвиняемые Намазали Мамедов, Эмин Мамедов и Сахраб Гумбатов возместили нанесенный ими ущерб. Представитель министерства сказал, что в отношении этих лиц не имеются гражданские иски.

На заседании адвокат Видади Зейналова Эльхан Сулейманов подал ходатайства. Он сказал, что во время следствия сумма присвоенных денег была указана как 153 миллиона: «Во время следствия нанесенный некоторым лицам ущерб был возмещен. Может судебное следствие приняло бы другое решение? Мы требуем, чтобы в Управление по борьбе с коррупцией был направлен запрос для уточнения оплаченной суммы».

Адвокаты обвиняемых лиц, которые возместили нанесенный ущерб, возразили в связи с этими ходатайствами.

Выражая отношение к ходатайствам, Видади Зейналов сказал, что необходимости отправлять запрос в Управление по борьбе с коррупцией нет: «В следственных материалах черными буквами указаны суммы на имя каждого человека. Мне не интересно, кто сколько оплатил».

В.Зейналов попросил обеспечить другие два ходатайства, выслушать представителей Министерства финансов, экспертов, а также объявить и обсудить в суде документы.

Суд не удовлетворил ходатайства.

Процесс продолжится во второй половине дня. На заседании ожидается, что В.Зейналов даст показания.

Отметим, что в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий стало известно, что гендиректор ПО «Бакинская телефонная связь» Бейтулла Гусейнов в 2009-2015 годах, войдя в преступный сговор с директором основанных своей супругой компании Bakı Rabitə Təmir Tikinti и Təmir Təchizat Servis Байрамом Велиевым и директором ООО «3 nömrəli Rabitə Təmir Tikinti» и “Rabitə Mülki Tikinti” Эмином Мамедовым, передал им проект на реализацию работ по проведению новых телефонных линий и установку новых оборудований. Согласно заключенному между ними договору, 35-45 % перечисленных на счета этих компаний средств затем должны были в наличной форме возвращены самому Бейтулле Гусейнову. После этого Бейтулла Гусейнов, злоупотребив служебными полномочиями и организовав фиктивные тендеры, оформил поддельные документы, в которых указывалось, что работы по проведению фибер-оптических линий для интернета были проведены подконтрольными ему компаниями, хотя на в реальности эти работы были проведенными местными телефонными сетями. Благодаря этим махинациям Бейтулла Гусейнов присвоил 21 миллион 379 тысяч из 71 миллиона 263 манатов, перечисленных на счета подконтрольных ему ООО. Вместе с тем, у следствия есть основания для подозрений, что руководитель аппарата министерства Видади Зейналов, оформляя госзаказы на близкие себе компании и увеличивая их стоимость в 4-5 раз, присвоил 73 миллиона 590 тысяч манатов.

В ходе расследования были выявлены случаи присвоения бюджетных средств и служебного подлога во входящих в структуру министерства ООО «Aztelekom», «AzİnTelekom», Центре информации и расчетов, «Optik Rabitə Tikinti və Quraşdırma».

Таким образом, главе ПО «Бакинская телефонная сеть» Бейтулле Гусейнову, главному бухгалтеру ПО Анару Мустафаеву, директору ООО «3 nömrəli Rabitə Təmir Tikinti» и ООО «Rabitə Mülki Tikinti» Эмину Мамедову, директору ООО «Bakı Rabitə Təmir Tikinti» и ООО «Təmir Təchizat Servis» Байраму Велиеву, а также главному бухгалтеру ООО «Азтелеком» Октаю Рустамову были предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение в крупном размере), 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана. Главе аппарата министерства Видади Зейналову, гендиректору ООО «AzİnTelekom» Джалилу Джафарову, гендиректору ООО «Азерпочт» Гамбару Бейбалаеву, директору ООО «Optik Rabitə, Tikinti və Quraşdırma» Намазалы Мамедову предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 и 308.2, а главбуху этого ООО Сахрабу Гумбетову - по статьям 179.3.2, 308.2 и 313. В отношении всех этих лиц была избрана мера пресечения в виде ареста.