Посол: Карабахский конфликт это внутреннее дело Азербайджана

2017-05-03 13:50 | www.oxu.az | 2

«Нагорно-карабахский конфликт это внутреннее дело Азербайджана».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил находящийся с визитом в Губе посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани.

Он отметил, что Азербайджан должен освободить свои земли от оккупации во что бы то ни стало: «Мы всегда поддерживали мирный путь. В международных организациях мы выражали поддержку Азербайджану в вопросе Карабаха, будем делать это и дальше».

Коснувшись перспектив экономического сотрудничества между двумя странами, посол подчеркнул наличие большого потенциала для углубления сотрудничества. Он сказал, что время от времени его информируют об инвестициях, которые вкладывают индонезийские предприниматели в Азербайджан.

A.M.