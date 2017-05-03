В Загаталы произошло землетрясение до 4 баллов

2017-05-03 15:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Загатальском районе Азербайджана силой до четырех, в соседних районах – до трех баллов, говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), распространенном в среду.

Землетрясение было зарегистрировано в 12:53:43 по местному времени, в 36 километрах к северо-западу от Загатальского района – на территории Дагестана.

Магнитуда землетрясения составила 5,2 баллов. Землетрясение произошло на глубине 42 километров.

(Текст: Кямаля Сеидова)