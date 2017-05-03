CHP'den flaş kurultay kararı

2017-05-03 16:59 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

CHP yönetimini eleştiren Fikri Sağlar hakkında partisinin MYK'sı disiplin soruşturması talep etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Böke, Mersin Milletvekili ve PM üyesi Fikri Sağlar hakkında, basında yaptığı açıklamalar nedeniyle disiplin sürecinin başlatılması kararının alındığını bildirdi.

KURULTAY KARARI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, tüzük gereği CHP'de olağan kurultayların iki yılda bir yapıldığını hatırlatarak, "MYK'da alınan kararla bugün itibarıyla olağan kongre sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bu sürecin tamamlanmasının hemen akabinde Parti Meclisimiz 36. Olağan Kurultay'ın tarihini belirleyecek" dedi.