МИД Ирана осудило армянскую прессу за действия в корыстных целях

2017-05-03 16:25 | www.apa.az | 3

Министерство иностранных дел (МИД) Ирана осудило ряд СМИ Армении за действия в корыстных целях.

Как сообщил тегеранскому корреспонденту АПА спикер МИД Ирана Бахрам Касеми, никаких изменений в позиции Ирана по нагорно-карабахскому конфликту не произошло: «Мы осуждаем армянскую прессу за действия в корыстных целях.

В течение прошедших нескольких дней ряд СМИ вновь прибег к неправильным действиям. Эти шаги армянских СМИ вызвали беспокойство экспертов МИД Ирана. Иран является одной из первых стран, которая объявила о готовности оказать помощь в решении нагорно-карабахской проблемы. Иран также имеет хорошие связи с Азербайджаном, которые он заинтересован еще больше развивать».