Министерство: По поручению президента восстанавливается мозаика на фасаде здания Бакинского славянского университета

2017-05-03 16:35 | www.apa.az | 3

На фасаде здания Бакинского славянского университета восстанавливается мозаичное панно, выполненное в восточных мотивах с изображением видных азербайджанских литераторов.

Как сообщили АПА в Минобразования, восстановительные работы проводятся в соответствии с поручением президента.

Было отмечено, что эскизы восстановительных работ были подготовлены Союзом художников Азербайджана с учетом предложений Министерства культуры и туризма и Азербайджанской Государственной Художественной Академии. В связи с этим в октябре прошлого года по инициативе Минобразования была создана рабочая комиссия. Она была создана заслуженным художником Эльмасом Гусейновым. Комиссия посчитала целесообразным восстановить панно на основе фотоснимков и эскизов, снятых перед ремонтом.

До конца этого учебного года мозаика полностью будет восстановлена в своем прежнем обличии.