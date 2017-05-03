В России в 2016 году снизилось потребление алкоголя

2017-05-03 14:10 | www.oxu.az | 2

Минздрав констатировал снижение потребления алкоголя россиянами в 2016 году.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет газета Известия.

Средний россиянин в прошлом году выпил на 0,2 литра абсолютного алкоголя меньше, чем в 2015 году. Такое снижение эквивалентно 0,5 литра водки или 5 литрам пива.

В Минздраве, как пишут «Известия», отметили, что потребление алкоголя в России «уверенно снижается». Причиной этого в ведомстве считают реализацию мер в рамках утвержденной правительством концепции государственной политики по уменьшению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией.

Н.О.