В Баку свекровь и невестку оштрафовали за драку

2017-05-03 14:20 | www.oxu.az | 2

В Баку подрались свекровь и невестка, в итоге они обе были оштрафованы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент был зарегистрирован в одном из поселков Хазарского района.

Так, порнографические изображения женщины по имени Дж.М. попали в руки ее свекрови Г.М.

Г. М. показала эти кадры своему сыну и потребовала развестись с женой. Сын же заявил, что эти фото были сделаны до свадьбы, сказал, что любит Дж.М. и не желает разводиться.

Раздосадованная поступком свекрови Дж.М. поругалась с ней и крепко сжала горло свекрови. Тогда Г. М. ударила невесту пепельницей по голове.

И Дж. М. и Г. М. обратились в полицию.

В итоге согласно 157 статье Кодекса об административных правонарушениях (Избиения и другие насильственные действия с умышленным нанесением физической боли) они обе были оштрафованы на сумму 300 манатов.

З.Г.

