США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты

2017-05-03 15:39 | www.trend.az | 3

Американские военные во второй раз в течение семи дней осуществили тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Пресс-служба ВВС США сообщала, что американские военные 26 апреля успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III.

По данным телеканала, пуск ракеты состоялся в районе 03.00 по местному времени в среду с базы Ванденберг в штате Калифорния. Ракета пролетела более четырех тысяч миль, перед тем как упала в воды Тихого океана неподалеку от Маршалловых островов.

Ранее представитель Командования глобальных ударов ВВС США заявила, что испытания планировались за год и их проведение не связано с ситуацией на Корейском полуострове.

В настоящее время Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. По последним данным из открытых источников, всего Соединенные Штаты располагают 450 ракетами Minuteman III, которые останутся на вооружении как минимум до 2020 года.

МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978 года их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.

Напряженность вокруг Корейского полуострова возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но при этом намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.