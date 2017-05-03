Президент Ильхам Алиев: Солидарность и сотрудничество мусульманских стран являются самыми важными задачами, стоящими на повестке нашей политики

2017-05-03 15:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Юсифом Аль-Осайми.

Подчеркнув, что связи с Организацией исламского сотрудничества составляют важную часть внешней политики страны и что Азербайджан является очень активным членом этой организации, Президент Ильхам Алиев отметил, что в последние годы в стране был проведен ряд важных мероприятий министерского уровня, связанных с деятельностью этой структуры.

Глава государства отметил, что Азербайджан активно участвует в борьбе с исламофобией.

Президент Ильхам Алиев сказал: «Солидарность и сотрудничество мусульманских стран являются самыми важными задачами, стоящими на повестке нашей политики, и наши инициативы в этом направлении служат благородной цели – делу большего сближения друг с другом мусульманских государств в политической, экономической и других сферах».

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан всегда солидарен с братскими мусульманскими странами в международных организациях, в частности в Организации Объединенных Наций, с удовлетворением отметил, что Организация исламского сотрудничества, в свою очередь, тоже оказывает сильную поддержку Азербайджану.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что принятие решения о создании контактной группы в связи агрессией Армении против Азербайджана на последнем саммите Организации исламского сотрудничества и справедливая позиция организации в связи с конфликтом высоко оценивается азербайджанским народом.

Эта позиция играет важную роль в налаживании на прочных основах отношений между Азербайджаном и ОИС.

Глава государства выразил уверенность в дальнейшем укреплении связей Азербайджана с этой организацией на двустороннем и международном уровне.

Президент Ильхам Алиев отметил, что объявление этого года «Годом исламской солидарности» в Азербайджане и проведение в ближайшие дни Игр исламской солидарности еще больше укрепят единство мусульманских государств и народов.

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсиф Аль-Осайми сказал: «Азербайджан очень важный член Организации исламского сотрудничества и исламской семьи в сферах сотрудничества в политике, экономике, культуре, социальной сфере и между представителями молодежи. Это очень значимо. Процессы развития и толерантность в Азербайджане являются примером в исламском мире. Меня поразили увиденные в Баку работы по благоустройству, озеленению и чистота. Азербайджан - очень красивая страна».

Коснувшись Игр исламской солидарности, которые будут проведены в Азербайджане, гость оценил этот как очень важное международное спортивное мероприятие, и подчеркнул, что это мероприятие создает хорошую возможность для участия всех мусульманских государств в этих престижных Играх и лучшего ознакомления с идущими в Азербайджане процессами развития.

На встрече был обсужден туристический потенциал Азербайджана, отмечено наличие больших возможностей и хороших условий для развития туризма в стране.