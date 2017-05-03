Мать и дочь погибли в страшном ДТП, возвращаясь из Сочи

2017-05-03 16:38 | www.apa.az | 3

Дорога домой оказалась смертельной для матери и дочери, прилетевших с отдыха в Сочи в ночь на 3 мая, — водитель такси, который перевозил москвичек, попал в ДТП на МКАД. Шофер, как и его пассажиры, скончались.

Как сообщает АПА со ссылкой на «МК», авария произошла в 2.30 на внутренней стороне МКАД в районе 58-го километра. Таксист, 59-летний Бахлул Мусаев (уроженец Азербайджана, но с российским гражданством), за рулем машины Volkswagen Polo врезался в прицеп грузовика Scania. Обе машины ехали по второй полосе. Непосредственно перед ДТП фура Scania (за рулем сидел 33-летний Леонид Ринг, он перевозил 8 тонн кондитерских изделий) притормозила возле АЗС, пропуская выезжающую оттуда другую фуру — та вырулила сразу на вторую полосу, так как на первой стояла сломавшаяся машина.

«Пропустил фуру и только стал набирать скорость, как почувствовал удар. Таксист несся на скорости 90–100 километров час. По одной из версий, он уснул за рулем. Поэтому поздно заметил мою машину, вильнул сначала вправо на первую полосу, а увидев аварийную машину, вывернул руль на вторую полосу и тут же врезался в меня», рассказал Леонид.

Легковая машина влетела прямо под прицеп фуры, у иномарки снесло крышу. Люди оказались зажаты в салоне иномарки. Чтобы их извлечь, потребовалась помощь спасателей.

Водитель, а также пассажиры — 60-летняя Светлана Борисовна Константинова и ее 38-летняя дочь Марина, погибли на месте ДТП. Шофер фуры не пострадал.

Ночью женщины прилетели с отдыха в Сочи, куда отправились по турпутевке на несколько майских дней. Светлана Борисовна — пенсионерка, а ее дочь (своей семьи у женщины нет) — специалист по PR. Из аэропорта они позвонили в службу такси «Ситимобил», чтобы доехать до своей квартиры на улице Приорова, но до дома так и не добрались. Под утро 3 мая родные уже волновались, планировали узнавать, что случилось, когда пришло трагическое известие о ДТП.

Стаж вождения виновника аварии — с 2000 года. За 2017 год он два раза попадал в поле зрения инспекторов — проезжал на запрещающий сигнал светофора.