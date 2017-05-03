Ученые выяснили религиозные причины эволюции кур

2017-05-03 14:30 | www.oxu.az | 2

Домашние куры эволюционировали из-за религиозных убеждений населения, обнаружили ученые. Значительные изменения в геноме птиц и рост количества их останков на территории Европы совпадают с распространением христианства около тысячи лет назад и определенных ограничений, которые религия накладывает на питание.

Как передает Oxu.Az, результаты работы были опубликованы в журнале Molecular Biology and Evolution.

Статистический анализ распространения вариаций определенных генов показал, что около 920 года н.э. у кур стали появляться вариации, уменьшающие их агрессивность и страх перед людьми, увеличивающие количество откладываемых яиц. Также в этот период значительно возросло количество археологических местонахождений останков кур. Эти изменения совпали с некоторыми социокультурными изменениями, включая рост урбанизации, распространение христианства и появление религиозных предписаний относительно питания, в частности соблюдение постов и исключение из рациона мяса четвероногих животных. Таким образом, изменения в питании повлекли за собой селекцию кур и, следовательно, их эволюцию.

«Значительный рост количества кур и яиц был связан с практикой христианского поста у монахов-бенедиктинцев, - рассказывает один из авторов исследования. - Она запрещала употреблять в пищу четвероногих животных, но на птиц и яйца запрет не распространялся. Это правила были приняты в Европе и стали применяться ко всем слоям населения около 1000 года н.э.».

Н.О.