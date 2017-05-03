Экс-президент Ирана поддерживает повторное избрание Рухани
2017-05-03 15:45 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend/ - Экс-президент Ирана Мохаммад Хатами выразил поддержку Хасану Рухани на предстоящих 19 мая президентских выборах.
Избрание Рухани на второй срок пойдет на пользу Ирана и иранской нации, сказал Хатами на встрече с реформистскими политиками, сообщает официальный сайт экс-президента.
Если президент Рухани проиграет предстоящие президентские выборы своим консервативным соперникам, есть риск возобновления международных санкций против Ирана и изоляции страны, - сказал Хатами.
С другой стороны, группа иранских сторонников жесткой линии «Исламская революционная стабильность», заявила о своей поддержке консервативного священнослужителя Сейеда Эбрахима Раиси на выборах, сообщило информагентство «Тасним».
Раиси, являющийся хранителем священной святыни Разави, годами служил в различных судебных инстанциях Ирана, и считается главным соперником президента Рухани на предстоящих выборах.
(Автор: Эльмира Таривердиева)