Экс-президент Ирана поддерживает повторное избрание Рухани

2017-05-03 15:45 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Экс-президент Ирана Мохаммад Хатами выразил поддержку Хасану Рухани на предстоящих 19 мая президентских выборах.

Избрание Рухани на второй срок пойдет на пользу Ирана и иранской нации, сказал Хатами на встрече с реформистскими политиками, сообщает официальный сайт экс-президента.

Если президент Рухани проиграет предстоящие президентские выборы своим консервативным соперникам, есть риск возобновления международных санкций против Ирана и изоляции страны, - сказал Хатами.

С другой стороны, группа иранских сторонников жесткой линии «Исламская революционная стабильность», заявила о своей поддержке консервативного священнослужителя Сейеда Эбрахима Раиси на выборах, сообщило информагентство «Тасним».

Раиси, являющийся хранителем священной святыни Разави, годами служил в различных судебных инстанциях Ирана, и считается главным соперником президента Рухани на предстоящих выборах.

(Автор: Эльмира Таривердиева)