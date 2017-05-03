Начался прием инвестпредложений по развитию Гобустанского района Азербайджана

2017-05-03 15:45 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Национальный фонд поддержки предпринимательства (С) при министерстве экономики Азербайджана приступил к приему инвестиционных проектов по приоритетным сферам развития Гобустанского района, сообщает в среду Минэкономики.

По итогам делового форума в Гобустанском районе НФПП счел целесообразным прием предложений предпринимателей о финансировании инвестпроектов по созданию хозяйств племенного животноводства, виноградарства, пчеловодства (в том числе по производству меда промышленным способом), а также предприятий по переработке молока и производству носков.

В соответствии с правилами использования средств НФПП предприниматели могут обратиться в фонд посредством уполномоченных кредитных организаций. По желанию предпринимателей малые проекты могут быть полностью профинансированы за счет льготных кредитов.

НФПП был создан в 1992 году. Выдача кредитов предпринимателям осуществляется через уполномоченные банки и небанковские кредитные организации, общее число которых составляет 59.

В 2017 году по линии Нацфонда планируется выделить 150 миллионов манатов.

(Автор: Анвар Мамедов)