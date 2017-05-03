В Великобритании обвинили Германию и Евросоюз во вмешательстве в выборы

2017-05-03 17:21 | www.apa.az | 4

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает The Daily Thelegraph со ссылкой на близкие к Мэй источники.

По их сведениям, высокопоставленные чиновники в правительстве Германии и органах ЕС организовали утечки конфиденциальной информации о частных встречах Мэй, чтобы ослабить позиции премьер-министра в глазах избирателей.

Тереза Мэй стала «жертвой скоординированного заговора» в преддверии парламентских выборов. Кажется, что Германия и ЕС нарушают «давнюю традицию, согласно которой страны не вмешиваются в выборы в других странах».

Попытки ослабить позиции Мэй связаны с желанием Германии и ЕС склонить граждан Великобритании голосовать за политические силы, которые готовы к уступкам в переговорах с Брюсселем о выходе страны из Европейского Союза, пишет The Telegraph. При этом Мэй четко заявила о своей жесткой позиции о выходе Британии, и это вызывает недовольство евробюрократов, отмечает издание.

Раннее стало известно о роспуске британского парламента. Досрочные парламентские выборы в Великобритании назначены на 8 июня. Свое решение распустить парламент и провести досрочные выборы Тереза Мэй объяснила стремлением объединить британское общество перед переговорами по Brexit. Консервативная партия под руководством Мэй считается фаворитом предвыборной гонки.