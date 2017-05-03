Россия и Турция будут вместе производить оружие

2017-05-03 14:45 | www.oxu.az | 2

Россия и Турция обсуждает ряд проектов по технологическому партнерству в области совместных разработок и производства перспективных видов оружия.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил заместитель начальника Департамента маркетинговой деятельности «Рособоронэкспорта» Владимир Гончаров.

«Военно-техническое сотрудничество России и Турции сегодня развивается с положительным трендом. «Рособоронэкспорт» с конца 2016 года активно ведет консультации с турецкими партнерами по поставкам вооружения и военной техники. Министерство национальной обороны республики интересуется большим спектром продукции военного назначения, в частности, российскими системами ПВО различной дальности Кроме того, мы обсуждаем ряд проектов по технологическому партнерству в области совместных разработок и производства перспективных видов оружия», - отметил Владимир Гончаров.

З.Г.

