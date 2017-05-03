Завтра в Азербайджане прогнозируются дожди

2017-05-03 15:48 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в четверг ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в среду в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Однако ночью местами возможны кратковременные дожди с грозами, ветер северо-западный умеренный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-15, днем - 20-25 градусов тепла, в Баку ночью - 13-15, днем - 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80, днем - 45-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра местами прогнозируются дожди с грозами, в некоторых районах интенсивные, возможен град. Днем в некоторых районах дожди на короткое время прекратятся. Ветер западный порывистый.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем - 21-26 градусов тепла, в горах ночью – 5-9 градусов тепла, днем – 10-15 градусов тепла.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)