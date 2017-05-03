Де Мистура отправился на встречу с делегацией сирийской оппозиции в Астане

2017-05-03 15:53 | www.trend.az | 3

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура отправился в отель в Астане, где разместилась делегация вооруженной сирийской оппозиции, для встречи с ней, передает РИА Новости.

"Я сейчас еду встретиться с ними", — сказал он журналистам.

В столице Казахстана в среду проходит четвертый раунд переговоров по сирийскому урегулированию.

Ранее появились сообщения со ссылкой на источники в оппозиции, что якобы они намерены заморозить своё участие в переговорах до того, как полностью не прекратятся бомбардировки. Глава департамента Азии и Африки МИД Казахстана Айдарбек Туматов опроверг эти сообщения. Он сказал, что делегация оппозиции не выставляла никаких предварительных условий для участия в переговорах, а покинула отель, где они проходят, поскольку завершила программу встреч на сегодня и вернётся к участию в работе в четверг.