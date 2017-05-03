В связи с Исламиадой полиция переходит на усиленный режим работы

2017-05-03 17:31 | www.apa.az | 3

Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана с 5 по 25 мая будут работать в усиленном режиме.

Как сообщили АПА в пресс-службе Министерства внутренних дел, в связи с этим министр, генерал-полковник Рамиль Усубов подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу, с целью обеспечения общественного порядка, надежной защиты законности и правопорядка, местных жителей и туристов накануне и во время проведения IV Игр исламской солидарности все органы МВД с 5 по 25 мая будут работать в усиленном режиме.

В приказе также отмечается, что накануне и во время проведения IV Игр исламской солидарности будет увеличено число пост-патрульных нарядов в общественных местах и на улицах. Охрана всех стратегических объектов, в том числе на водном, воздушном, железнодорожном транспорте, в автовокзалах, портах, метрополитене, во всех отелях, где будут оставаться дипломаты, гости и спортсмены из иностранных государств, будет усилена.