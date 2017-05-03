Дочь Рашида Бейбутова не смогла прийти проститься с матерью – ФОТО

2017-05-03 15:00 | www.oxu.az | 2

Как сообщалось, скончалась супруга покойного народного артиста Рашида Бейбутова Джейран-ханум Бейбутова.

Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo сообщает, что церемония прощания с покойной прошла в мечети «Тезепир». В церемонии приняли участие замминистра культуры и туризма Адалят Велиев и ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли.

Кроме того, проститься с Джейран Бейбутовой пришли руководитель Театра музкомедии Алигисмет Лалаев, председатель Союза композиторов Фирангиз Ализаде и актриса Шукюфа Юсифова.

Дочь Рашида Бейбутова Рашида Рашид не смогла прийти на церемонию прощания по состоянию здоровья.

А.С.

