Выступавшие против соцсетей соперники Хасана Рухани используют этот ресурс в предвыборной кампании в Иране

2017-05-03 15:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Соперники президента Ирана Хасана Рухани на президентских выборах 19 мая используют массовые социальные сети, в частности Telegram, чтобы вести кампанию против него.

«Они купили множество каналов в популярных социальных сетях», - сказал во вторник министр по вопросам ИКТ Махмуд Ваэзи, передает газета Shargh.

Министр подчеркнул, что соперники Рухани - это те, кто раньше призывал блокировать все социальные сети в стране, но теперь используют их ресурсы в своих интересах.

Консерваторы в Иране призывают запретить социальные сети, заявив, что они поощряют инакомыслие и безнравственность. Во время президентских выборов 2009 года Интернет и телекоммуникационные сети страны были закрыты.

В прошлом соцсети в Иране уже использовались для политических кампаний. Экс-президент Махмуд Ахмадинежад, заблокировавший Twitter, во время своего президентства, в этом году, запустил учетную запись в Twitter, поскольку он готовился к регистрации в качестве кандидата в президенты. Позже ему было отказано в участии в выборах.

(Автор: Эльмира Таривердиева)