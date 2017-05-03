Армения получит еще более сильный удар, если не сделает выводов из апрельских боев - глава Госпогранслужбы Азербайджана

2017-05-03 16:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Армения получит еще более сильный удар, если не сделает выводов из апрельских боев, сказал в среду журналистам глава Государственной пограничной службы Азербайдажана генерал-полковник Эльчин Гулиев.

По его словам, Азербайджан обладает достаточной силой, чтобы освободить свои земли от оккупации.

«ВС Азербайджана всегда готовы освободить свои земли от оккупации. Но Азербайджан поддерживает мирное урегулирование конфликта. Если Армения будет уклоняться от этого процесса, то мы освободим свои земли военным путем. Как заявил Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, если Армения уклонится от мирного процесса, от врага камня на камне не останется на оккупированных землях. Если Армения не сделает выводов из апрельских боев, то получит более сильный удар», - сказал Гулиев.

В ночь с первого на второе апреля 2016 года и в течение дня все приграничные позиции и населенные пункты Азербайджана подвергались интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. В результате артиллерийского обстрела населенных пунктов Азербайджана, расположенных вблизи линии противостояния, погибли шесть гражданских лиц, среди которых двое детей младше 16 лет, 26 человек были тяжело ранены.

В ходе четырехдневных боев подразделения Вооруженных сил Азербайджана освободили высоты в районе села Талыш, а также пункт Сейсулан, которые могли представлять угрозу для Геранбойского района и города Нафталан. Была взята под контроль стратегическая высота Леле тепе, расположенная в направлении Физулинского района и позволяющая контролировать обширную территорию. Также в результате апрельских боев Вооруженные силы Азербайджана обеспечили контроль над дорогами в направлении Агдере-Мадагиз.

В боях были уничтожены принадлежащие армянам 30 танков, до 15 артустановок и укрепленных инженерных сооружений, уничтожены 320, ранены более 500 военнослужащих врага.

Пятого апреля с 12:00 на линии противостояния азербайджанских и армянских войск по соглашению сторон операции были остановлены.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)