В результате взрыва на шахте в Иране погибли 2, пострадали 26 человек - ОБНОВЛЕНО

2017-05-03 17:32 | www.apa.az | 3

В результате взрыва на шахте в Иране пострадали 26 человек, тела 2 мужчин достали из-под обломков.

Как сообщает тегеранское бюро АПА, прорыв вспомогательные туннели, спасатели пытаются освободить оставшихся под обломками людей.

Причиной взрыва послужила утечка газа.

Организация Скорой медицинской помощи объявила, что в южной части шахты, глубиной 1800 метров, под обломками остались 50 человек, а в северной части – 40 человек.

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16:18

Взрыв произошел в угольной шахте на северо-западе Ирана, под завалами могут находиться до 50 человек.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в среду днем в провинции Голестан неподалеку от города Азадшахр.

«От 40 до 50 человек оказались под завалами в результате взрыва», — сообщил глава управления по чрезвычайным ситуациям провинции Голестан Садек Али Мокаддам.