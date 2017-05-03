В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана

2017-05-03 15:05 | www.oxu.az | 2

Возможность оперативно обсуждать сирийский кризис свидетельствует о полноценном восстановлении отношений России и Турции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в узком формате.

«Хорошо, что у нас есть возможность вот так вот, в рабочем совершенно режиме встретиться, переговорить по ключевым вопросам двустороннего взаимодействия и по основным проблемам международной повестки дня, в том числе по таким острым, как сирийский кризис, - сказал президент. - Сам факт такого режима нашей совместной работы говорит о том, что российско-турецкие отношения приобретают особый характер и в полном формате восстанавливаются».

Н.О.