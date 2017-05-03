Купи билет AZAL – посади дерево!

2017-05-03 15:10 | www.oxu.az | 2

«Азербайджанские Авиалинии» объявляют о старте специального экологического проекта, направленного на озеленение города Баку и заботу о сохранении окружающей среды.

С 3 по 10 мая 2017 года за каждый проданный авиабилет по направлениям AZAL и AZALJET авиакомпания посадит по одному дереву.

В рамках проекта, на близлежащей к Международному аэропорту Гейдар Алиев территории будет проведена специальная акция по посадке саженцев.

Подобной акцией «Азербайджанские Авиалинии» еще раз обращают внимание на актуальную проблему вырубки лесов и зеленых насаждений, что в свою очередь неблагоприятно сказывается на экологии нашей страны и планеты в целом.