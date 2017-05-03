В Баку пройдет вечер моды "Дети – цветы жизни"

2017-05-03 16:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Bilgah Beach Hotel 7 мая пройдет вечер моды под названием "Дети- цветы жизни", организованный Star Kids Group, сообщила Trend Life автор проекта Айгюн Алиева.

В Kids Fashion Show примут участие более восьмидесяти юных моделей от 4 до 14 лет, которые представят работы 28 модельеров.

Kids Fashion Show – поиск новых модных лиц и конкурс детей, которые хотят реализовать себя на подиуме, приобрести или усовершенствовать свои навыки дефиле и стать моделью на показах детских недель мод.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)